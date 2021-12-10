Суд постановил ликвидировать фонд «Лига избирателей»

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Басманный суд Москвы постановил ликвидировать , удовлетворив соответствующий иск министерства юстиции, сообщается в карточке дела на сайте суда.

Представители фонда в судебном заседании не участвовали, сообщил исполнительный директор фонда Виталий Аверин. По его словам, организация заранее попросила суд отложить заседание, но «судья Галина Графова проигнорировала наше заявление».

«Рассматриваем такой порядок судебного разбирательства, как политически мотивированный и неправосудный, — заявил Аверин. — Все указывает на то, что дана команда уничтожить организацию, выступающую партнером движения и поддерживающую подготовку независимых общественных наблюдателей на выборах».

Решение суда не вступило в законную силу. «Лига избирателей» собирается подать жалобу на это решение.

Минюст подал иск о ликвидации фонда после внеплановой проверки, проведенной в октябре 2020 года, после которой министерство вынесло организации замечания, связанные в том числе с уставной деятельностью, рассказал Аверин . Он связал проверку с тем, что фонд вел независимое наблюдение за всероссийским голосованием.

В 2012 году в России создали движение «Лига избирателей» для общественного контроля на президентских выборах. Среди учредителей движения были журналисты Леонид Парфенов и Ольга Романова, музыкант Юрий Шевчук, писатели Людмила Улицкая и Борис Акунин. В 2013 году журналист Сергей Пархоменко учредил фонд «Лига избирателей».

В октябре 2020 года Минюст внес фонд «Лига избирателей» в реестр некоммерческих организаций — «иностранных агентов» из-за пожертвования в размере 225 рублей 40 копеек, полученного в 2019 году от гражданки Молдавии.

8 декабря сотрудники проекта «ОВД-Инфо» передали в Госдуму петицию с требованием отменить законодательство об «иноагентах», которую подписали 260 тысяч человек.

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