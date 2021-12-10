В России выявлены четыре полногеномных штамма омикрон

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В России выделены уже четыре полногеномных штамма коронавируса омикрон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр «Вектор» — разработчиков вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

«Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре „Вектор“ отсеквенировано», — заявил директор «Вектора» Ринат Максютов.

При этом в Роспотребнадзоре сказали, что пациентов со штаммом омикрон в России по-прежнему двое. Четыре штамма выявлены, потому что исследование проводили два разных института.

Поправка. Изначально в заметке со ссылкой на РИА Новости говорилось, что омикрон выявлен у четырех россиян. Это не так. Редакция приносит извинения.

О появлении нового штамма коронавируса с большим количеством мутаций сообщили в конце ноября ученые из ЮАР. Сейчас это преобладающий вариант ковида в стране. Он также распространился на десятки стран в Европе и Азии.

Всемирная организация здравоохранения включила штамм в число вариантов коронавируса, вызывающих опасения, и назвала по букве греческого алфавита омикрон.

В России о выявлении первых штаммов омикрона стало известно 6 декабря.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!