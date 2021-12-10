«Роснефть» выиграла в российском суде иск к Bloomberg
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Роснефть» к агентству Bloomberg, сообщает «Дождь» со ссылкой на картотеку дел.
«Роснефть» обратилась в суд из-за статьи, в которой говорилось, что нефтяная компания может получить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инфраструктурные проекты.
Суд обязал Bloomberg удалить статью и опубликовать опровержение на английском языке. Кроме того, согласно решению суда, Bloomberg, а также авторы статьи Анна Андрианова и Евгения Письменная должны будут выплатить по шесть тысяч рублей в пользу «Роснефти» в качестве компенсации за уплату государственной пошлины.
Ранее «Роснефть» уже обращалась в суд из-за материалов «Эха Москвы» и "Дождя", написанных на основе этой статьи Bloomberg. В обоих случаях суд также встал на сторону «Роснефти».
Компания «Роснефть» и ее глава Игорь Сечин регулярно судятся со СМИ. В большинстве случаев суд встает на сторону «Роснефти». Иски «Роснефти», как правило, не содержат требования денежной компенсации.