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Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала список персон и тем 2021 года, наиболее обсуждаемых ее пользователями. Об этом сообщает РБК.

Лидерами по упоминаемости среди персоналий стали президент России Владимир Путин (13,04 миллиона упоминаний) и оппозиционный политик Алексей Навальный (4,45 миллиона). В пятерку также вошли корейская поп-группа BTS (2,2 миллиона), рэпер Моргенштерн (2,01 миллиона) и президент Украины Владимир Зеленский (1,26 миллиона).

Четыре из пяти самых обсуждаемых тем были связаны с пандемией. Это сам коронавирус (31,2 миллиона), вакцинация (22 миллиона), самоизоляция и локдаун (12,3 миллиона), а также QR-коды (3 миллиона). Также в топ самых упоминаемых тем вошли протесты (5,29 миллиона) и выборы в Госдуму (1,4 миллиона). Из развлекательных мероприятий россияне больше всего обсуждали премию «Оскар» (992 тысячи), чемпионат Европы по футболу (714 тысяч) и Олимпиаду (624 тысячи).

В 2020 году в пятерку самых обсуждаемых персон вошли Путин, BTS, Моргенштерн, Александр Лукашенко и Дональд Трамп, Навальный занимал седьмое место. Самыми обсуждаемыми темами с большим отрывом были пандемия и карантин.

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