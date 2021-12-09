Жителя Нижегородской области приговорили к 24 годам колонии по делу об убийстве 12-летней девочки

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49-летнего обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в поселке Большое Козино Нижегородской области приговорили к 24 годам колонии особого режима. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Суд признал местного жителя виновным в убийстве малолетнего, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера, и в действиях сексуального характера с применением насилия, совершенных ранее судимым лицом. Подсудимый признал вину.

По версии следствия, в мае 2021 года обвиняемый приехал на электричке из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино, где заметил незнакомую девочку. В лесополосе мужчина напал на нее, совершил сексуальное насилие и убил ребенка.

Как установили следователи, ранее мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Тело 12-летней школьницы нашли в Большом Козино вечером 13 мая. Девочка пропала по дороге из школы. На шее погибшей были обнаружены три ножевых ранения. На следующий день после убийства полиция задержала подозреваемого.