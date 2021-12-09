Суверенный фонд ОАЭ купил 1,9% акций «Сибура». Это его крупнейшая инвестиция в России

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Суверенный инвестиционный фонд Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala Investment Company купил 1,9% российской нефтегазовой компании «Сибур». Об этом сам фонд сообщил в твиттере.

Mubadala назвал эту инвестицию своей крупнейшей в России с момента прихода в страну в 2010 году.

ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Mubadala сообщил, что покупка доли была согласована еще до объединения «Сибура» с , одной из крупнейших нефтехимических компаний Татарстана. Они объединились в сентябре 2021 года.

«Mubadala и „Сибур“ являются партнерами с 2015 года, и теперь мы рады стать акционерами компании. <…> Мы уверены, что „Сибур“ обладает всеми возможностями для успешного перехода к низкоуглеродной экономике и для создания долгосрочной доходности для инвесторов», — цитирует ТАСС пресс-релиз фонда.

Mubadala не раскрыл продавца, у которого была куплена доля в «Сибуре», и сумму сделки. РБК пишет, что доля могла стоить от 414 до 489 миллионов долларов. По словам источников «Коммерсанта», продавцом мог выступить бизнесмен, глава газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон.

«Сибур» — крупнейшая в России нефтегазохимическая компания. После объединения с ТАИФ она будет обеспечивать 70% нефтегазохимической продукции в России, а по некоторым продуктам — все 100%, говорил источник «Ведомостей».

До вхождения в капитал «Сибура» фонда Mubadala компанией владели Леонид Михельсон (30%), (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14%), менеджеры компании (12%), страховая компания «Согаз» (10%) и китайские Sinopec и Фонд шелкового пути (по 8,5%).

Фонд Mubadala в 2002 году создали власти Абу-Даби, столицы ОАЭ и одноименного эмирата. Сейчас под управлением фонда, по его собственным сведениям, находится активы на 243 миллиарда долларов в более чем 50 странах.

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