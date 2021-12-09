Общественная палата предложила пускать в больницы и храмы без QR-кодов. И сами QR-коды назвать по-другому

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Общественная палата подготовила заключение на два правительственных о введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок в поездах и самолетах.

В документе содержатся следующие предложения:

создать список мест, куда можно ходить без сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде, например, в поликлиники, больницы, стоматологические кабинеты и религиозные организации;

отказаться от «малопонятного и даже отпугивающего» термина «QR-код» в законе и «использовать слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста», например, «сертификат иммунного здоровья» или «свидетельство»;

закрепить механизм выдачи ковид-сертификатов иностранным гражданам, привитых не зарегистрированными в России вакцинами;

ужесточить контроль за необоснованными отказами в предоставлении медицинского отвода от вакцинации;

не распространять требование о QR-кодах на людей с медицинскими противопоказаниями;

выбрать одну структуру, например, «Почту России», которая станет доставлять сертификаты о вакцинации тем, кто живет в сельской или труднодоступной местности;

не распространять ограничения на организации, которые создали зоны, свободные от коронавируса;

разрешить пользоваться транспортом без сертификатов тем, кто возвращается в Россию, едет на лечение, сопровождает человека с инвалидностью на лечение, едет на похороны члена семьи и «в иных тяжелых жизненных ситуациях». Также это предлагают распространить на людей, которых выдворяют из России;

продавать билеты на самолеты и поезда без предъявления сертификатов, но обязать пассажиров загружать сертификаты за день до поездки на поезде и при регистрации на авиарейс.

В Общественной палате также отметили, что в законопроекте о QR-кодах в транспорте не урегулирован вопрос в отношении граждан России, вакцинированных иностранными препаратами. Никаких предложений на этот счет в палате не сделали.

До начала рассмотрения законопроектов в Госдуме российские регионы, Общественная и Счетная палаты, а также Совет Федерации должны дать свои отзывы на законопроекты. Это необходимо сделать до 14 декабря.

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