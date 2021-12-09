Перейти к материалам
Кнопка поддержки

Госдума одобрила законопроект, который позволит губернаторам избираться больше двух сроков подряд и лишит Татарстан должности президента

Источник: Госдума РФ

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о принципах организации публичной власти в регионах РФ. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

Законопроект внесли в Госдуму в конце сентября. Вот некоторые из основных его новшеств:

  • главы регионов получат возможность баллотироваться на свой пост неограниченное количество сроков подряд (сейчас им можно избираться максимум на два срока подряд);
  • главы регионов лишатся права носить должности со словом «президент» (сейчас должность президента имеет глава одного субъекта РФ — Татарстана);
  • президент сможет увольнять глав регионов в связи с утратой доверия по любым основаниям (сейчас для этого предусмотрены лишь определенные причины).

После принятия законопроекта в третий раз баллотироваться на свой пост смогут, в частности, президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По действующим законам они не имеют права участвовать в следующих выборах.

Государственный совет Татарстана единогласно отказался поддержать переименование должности главы республики. Однако, как пишет «Русская служба Би-би-си», чтобы отправить законопроект на доработку, против него должны были выступить как минимум 29 регионов.

Подробнее про этот законопроект (и реакцию Татарстана)

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка

Да!
Реклама