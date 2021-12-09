Госдума одобрила законопроект, который позволит губернаторам избираться больше двух сроков подряд и лишит Татарстан должности президента

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Госдума приняла во втором, чтении законопроект о принципах организации публичной власти в регионах РФ. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

Законопроект внесли в Госдуму в конце сентября. Вот некоторые из основных его новшеств:

главы регионов получат возможность баллотироваться на свой пост неограниченное количество сроков подряд (сейчас им можно избираться максимум на два срока подряд);

главы регионов лишатся права носить должности со словом «президент» (сейчас должность президента имеет глава одного субъекта РФ — Татарстана);

президент сможет увольнять глав регионов в связи с утратой доверия по любым основаниям (сейчас для этого предусмотрены лишь определенные причины).

После принятия законопроекта в третий раз баллотироваться на свой пост смогут, в частности, президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По действующим законам они не имеют права участвовать в следующих выборах.

Государственный совет Татарстана единогласно отказался поддержать переименование должности главы республики. Однако, как пишет «Русская служба Би-би-си», чтобы отправить законопроект на доработку, против него должны были выступить как минимум 29 регионов.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!