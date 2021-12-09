Авиакомпании предложили убрать из законопроекта о QR-кодах в транспорте требование возвращать деньги за билет людям без сертификата
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Российские авиакомпании предложили убрать из законопроекта о введении QR-кодов в самолетах норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется сертификата перед вылетом.
Перевозчики высказали такое предложение на встрече с членами комитета по транспорту Госдумы, прошедшей 7 декабря, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник в парламенте и двух собеседников в авиакомпаниях.
Авиакомпании предложили действовать в соответствии с условиями тарифа — если это более дорогой возвратный тариф, то деньги вернут, если невозвратный, то не вернут.
В текущей редакции законопроекта сказано, что, если у пассажира нет QR-кода, то перевозчик должен вернуть деньги за билет в полном объеме в течение 30 дней.
Госдума планирует 16 декабря рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении.