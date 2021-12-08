Суд отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу. Певица требовала от писателя 1,5 миллиона рублей за то, что он назвал ее «наркоманкой»

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Останкинский суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства, который певица Земфира подала к писателю Евгению Гришковцу, сообщает ТАСС.

Исполнительница требовала взыскать с Гришковца 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за высказывания, которые он допустил в эфире телеканала . В мае в выпуске программы «Би Коз» Гришковец, комментируя новый альбом Земфиры «Бордерлайн», назвал певицу «наркоманкой», а ее песни — «наркоманскими».

В иске говорилось, что слова писателя носили «порочащий характер» и причинили Земфире «физические и нравственные страдания». Помимо компенсации, она требовала публичных опровержений сказанного.

Изначально иск был подан в Центральный районный суд Калининграда, но он вернул исковое заявление в связи с неподсудностью.

Позже Гришковец записал видеообращение, в котором заявил, что сожалеет о своих словах и готов за них извиниться.

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