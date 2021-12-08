Сауле Омарова отказалась от борьбы за пост финансового контролера США. Республиканцам не нравилось, что она родилась в СССР
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Сауле Омарова, которую президент США выдвинул на пост главы Управления финансового контроля, отказалась от борьбы за эту должность. Джо Байден удовлетворил просьбу Омаровой о снятии ее кандидатуры, говорится в заявлении на сайте Белого дома.
«Я предложил должность Сауле из-за ее глубоких познаний в области финансового регулирования и ее давней карьеры в частном и государственном секторах, — напомнил Байден. — К сожалению, с самого выдвижения Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, которые выходили далеко за рамки приличий».
Кандидатуру Омаровой критиковали многие представители Республиканской партии, обращая, в частности, внимание на то, что она родилась в СССР. На заседании банковского комитета Сената США, который рассматривает кандидатов на пост главы Управления финансового контроля, сенатор-республиканец Джон Кеннеди припомнил Омаровой, что она росла в Советском Союзе и состояла в комсомоле. Омарова ответила: «Я не коммунистка, не сторонница этой идеологии и не выбирала, где мне родиться».
Сауле Омарова — профессор Корнельского университета и один из самых авторитетных специалистов в области банковского права. Причину, по которой она сняла свою кандидатуру, Омарова не назвала.