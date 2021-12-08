На Кубани депутата от «Яблока» лишили мандата из-за нарушений в декларации. Он утверждает, что дело в счете, открытом в Сбербанке его родителями в 1992 году
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В городе Ейск Краснодарского края местный районный совет лишил полномочий депутата от «Яблока» Александра Коровайного. Об этом в телеграм-канале написал сам депутат.
Поводом для лишения Коровайного полномочий стали нарушения в его декларации. Как утверждал депутат, его обвиняли в том, что он не указал счет в Сбербанке, открытый на его имя родителями в 1992 году (по словам Коровайного, счет был закрыт еще в 2012-м). Помимо этого, он не указал в качестве дохода один входящий перевод на свою карту — по словам депутата, этот перевод не был доходом, так как предназначался для его подруги, карта которой была заблокирована.
С просьбой лишить Коровайого мандата в Ейский районный совет обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
За лишение Коровайного полномочий проголосовали все депутаты, кроме двух — его самого и еще одного человека.
36-летний Коровайный возглавляет отделение партии «Яблоко» в Ейске с 2012 года.
В 2017 году Коровайного уволили из школы, где он работал учителем истории, за участие в митинге сторонников политика Алексея Навального.
В 2019 году Коровайного оштрафовали по административной статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации за репост картинки «МБХ Медиа», где сравнивались курс доллара и рост цен за десять лет.