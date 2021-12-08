Бывшая жена Владимира Потанина потребовала половину его доли в «Норникеле». Это почти восемь миллиардов долларов
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Наталия Потанина, бывшая жена миллиардера Владимира Потанина, потребовала, чтобы бывший муж передал ей половину своей доли в компании «Норильский никель», сообщает Bloomberg.
Ее требования стали известны на слушаниях в суде в Лондоне, который начал рассматривать иск о разделе имущества бывших супругов.
Владимир Потанин владеет около 34% акций «Норникеля», таким образом, отмечает Forbes, стоимость половины доли бизнесмена можно оценить в 7,7 миллиарда долларов (по состоянию на 7 декабря 2021 года).
Наталия Потанина сообщила в иске, что готова принять половину всех дивидендов компании, которые ее бывший супруг получил после развода в 2014 году. По данным Bloomberg, с тех пор Потанин получил в виде дивидендов 487,3 миллиарда рублей (6,6 миллиарда долларов).
Также она претендует на половину стоимости российского объекта недвижимости, известного как «Осенний дом» (где он находится, не уточняется).
Владимир Потанин, второй богатейший человек России, столкнулся с одним из крупнейших в мире бракоразводных процессов после Джеффа Безоса и Билла Гейтса (англ. яз.).
Владимир и Наталия Потанины развелись в феврале 2014 года после 31 года брака. В заявлении о разводе миллиардер утверждал, что их брак фактически распался в 2007 году.
При разделе имущества Потанина требовала, в частности, половину доли бизнесмена в «Норникеле», но российский суд отказал ей, сославшись на то, что бизнесмен напрямую не владеет акциями компании. Между бывшими супругами разделили часть недвижимости и банковские счета.
Наталия Потанина утверждала, что получила при разводе 41,5 миллиона долларов, Владимир Потанин называл сумму вдвое больше — 84 миллиона долларов.
Бывшая жена бизнесмена пыталась в Высоком суде Лондона взыскать с Потанина треть его состояния (на тот момент — более шести миллиардов долларов), но в 2019 году ее иск отклонили. В мае 2021 года Апелляционный суд в Лондоне разрешил Потаниной начать новую судебную тяжбу о разделе имущества. Потанин решил оспорить это в Верховном суде Великобритании.