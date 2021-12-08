Бывшая жена Владимира Потанина потребовала половину его доли в «Норникеле». Это почти восемь миллиардов долларов

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Наталия Потанина, бывшая жена миллиардера , потребовала, чтобы бывший муж передал ей половину своей доли в компании «Норильский никель», сообщает Bloomberg.

Ее требования стали известны на слушаниях в суде в Лондоне, который начал рассматривать иск о разделе имущества бывших супругов.

Владимир Потанин владеет около 34% акций «Норникеля», таким образом, отмечает Forbes, стоимость половины доли бизнесмена можно оценить в 7,7 миллиарда долларов (по состоянию на 7 декабря 2021 года).

Наталия Потанина сообщила в иске, что готова принять половину всех дивидендов компании, которые ее бывший супруг получил после развода в 2014 году. По данным Bloomberg, с тех пор Потанин получил в виде дивидендов 487,3 миллиарда рублей (6,6 миллиарда долларов).

Также она претендует на половину стоимости российского объекта недвижимости, известного как «Осенний дом» (где он находится, не уточняется).

Владимир и Наталия Потанины развелись в феврале 2014 года после 31 года брака. В заявлении о разводе миллиардер утверждал, что их брак фактически распался в 2007 году.

При разделе имущества Потанина требовала, в частности, половину доли бизнесмена в «Норникеле», но российский суд отказал ей, сославшись на то, что бизнесмен напрямую не владеет акциями компании. Между бывшими супругами разделили часть недвижимости и банковские счета.

Наталия Потанина утверждала, что получила при разводе 41,5 миллиона долларов, Владимир Потанин называл сумму вдвое больше — 84 миллиона долларов.

Бывшая жена бизнесмена пыталась в Высоком суде Лондона взыскать с Потанина треть его состояния (на тот момент — более шести миллиардов долларов), но в 2019 году ее иск отклонили. В мае 2021 года Апелляционный суд в Лондоне разрешил Потаниной начать новую судебную тяжбу о разделе имущества. Потанин решил оспорить это в Верховном суде Великобритании.

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