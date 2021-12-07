В Москве возле одной из школ задержали вооруженного подростка. Он написал в соцсетях о планах устроить теракт

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Полицейские задержали возле одной из школ в Москве 18-летнего юношу, который написал во «ВКонтакте», что собирается 7 декабря устроить теракт в школе. Об этом агентству ТАСС рассказал неназванный источник в экстренных службах. Официально это пока не подтверждено.

О планах подростка устроить теракт узнали сотрудники департамента образования. Во время мониторинга VK они нашли его комментарий об этом, после чего передали информацию полиции.

Молодого человека задержали прямо у входа в школу, сказал источник агентства. У юноши нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.

Проводится доследственная проверка.

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