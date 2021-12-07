В Израиле арестовали недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

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В Тель-Авиве наложен арест на дома, принадлежащие бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, пишет «Коммерсант».

Арест наложен на особняки площадью 621 и 534 квадратных метра в рамках иска БМ-банка, входящего в ВТБ.

Основанием для обращения БМ-банка в израильский суд, пишет «Коммерсант», послужили решения российских судов, установивших, что структуры бывшего владельца Черкизовского рынка «Руслайн 2000» и Tropicano Finance BV, в 2012 году бравшие займы, не вернули кредитору крупные суммы. Речь идет о 13,5 миллиарда рублей и примерно 169 миллионах долларов.

Добиться ареста банку помогло то, что после начала судебной тяжбы Тельман Исмаилов переписал тельавивскую недвижимость на сына — Алекпера. Суд принял во внимание, отмечает издания, что Исмаилов-младший может передать право собственности на недвижимость третьим лицам.

Из-за невозвращенных БМ-банку кредитов в ноябре в России в отношении Тельмана Исмаилова было возбуждено новое уголовное дело.

В 2017 году Россия объявила Исмаилова в международный розыск, обвинив в причастности к убийству и незаконном обороте оружия, а также в организации похищения певца Авраама Руссо в 2004 году. Исмаилов вину не признает.

1 октября 2021 года Исмаилова задержали в Черногории на основании ордера на арест, выданного Россией. Спустя три недели Черногория предоставила бизнесмену политическое убежище. Россия пытается добиться отмены этого решения.

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