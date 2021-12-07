Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко вошел в лонг-лист «Оскара»
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Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, выдвинутый от России на «Оскар», попал в лонг-лист из 93 картин, претендующих на приз Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Шорт-лист из 15 иностранных картин станет известен 21 декабря.
Официальный список номинантов на премию будет оглашен 8 февраля 2022 года. 94-я церемония вручения наград Киноакадемии состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.
Премьера фильма «Разжимая кулаки» состоялась на Каннском кинофестивале. В нем рассказывается история девушки из небольшого североосетинского городка, которая пытается выбраться из-под опеки своего отца и начать самостоятельную жизнь. Картина получила гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд».