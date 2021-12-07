Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко вошел в лонг-лист «Оскара»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, выдвинутый от России на «Оскар», попал в лонг-лист из 93 картин, претендующих на приз Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Шорт-лист из 15 иностранных картин станет известен 21 декабря.

Официальный список номинантов на премию будет оглашен 8 февраля 2022 года. 94-я церемония вручения наград Киноакадемии состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.

Премьера фильма «Разжимая кулаки» состоялась на Каннском кинофестивале. В нем рассказывается история девушки из небольшого североосетинского городка, которая пытается выбраться из-под опеки своего отца и начать самостоятельную жизнь. Картина получила гран-при конкурса авторского кино «Особый взгляд».

Подробнее о фильме

«Разжимая кулаки» — жесткая драма о взрослении девушки на Северном Кавказе Фильм Киры Коваленко, выпускницы мастерской Сокурова, показали в Каннах

Подробнее о фильме

«Разжимая кулаки» — жесткая драма о взрослении девушки на Северном Кавказе Фильм Киры Коваленко, выпускницы мастерской Сокурова, показали в Каннах

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!