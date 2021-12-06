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«Медуза», я с тобой

В Валдае из-за пожара в исправительной колонии погиб заключенный

Источник: ТАСС

Один заключенный погиб и еще четверо пострадали в результате пожара в исправительной колонии № 4 в Валдае Новгородской области, сообщает ТАСС.

По данным МЧС, возгорание произошло в помещении штрафного изолятора — там загорелись матрасы.

В ходе тушения из колонии эвакуировали 20 человек.

Пострадавших доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной пожара стал воспламенившийся неучтенный электроприбор или непотушенная сигарета, рассказали «Интерфаксу» в экстренных службах региона.