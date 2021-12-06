В Москве машинист метро потерял сознание в поезде

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На Арбатско-Покровской линии метро Москвы произошла задержка движения поездов из-за плохого самочувствия машиниста.

Инцидент произошел на станции «Мякинино». По данным телеграм-канала «112», машинист потерял сознание, об этом же РИА Новости рассказал один из очевидцев.

Канал «Новости Москвы», в свою очередь, опубликовал видео, на котором видно, как мужчине оказывают помощь. На кадрах он сидит в вагоне поезда с опущенной головой, очевидцы обсуждают, что у него «посинели руки».

Состав был задержан на несколько минут, пока на место машиниста не прибыл сменщик.

В пресс-службе метрополитена подтвердили инцидент, заявив, что машинист «почувствовал себя плохо», но подчеркнули, что безопасности пассажиров и движению ничего не угрожало. Там отметили, что перед началом смены сотрудник прошел плановый осмотр, и жалоб на состояние от него не поступало.

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