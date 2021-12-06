В Челябинске прекратили дело о перекрытии дорог против участников январской акции в поддержку Навального

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

МВД Челябинска прекратило уголовное дело против участников акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января, возбужденное по статье о перекрытии дорог. Об этом сообщает «Апология».

В постановлении следователя указано, что дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Митинг, подчеркивается в документе, не повлек за собой реальной угрозы уничтожения или повреждения имущества или реальной угрозы жизни и здоровью граждан.

Обвинения в рамках дела были предъявлены десятерым активистам, в том числе бывшему главе местного Артему Яумбаеву.

После январских акций в поддержку Навального по статьям о перекрытии дорог были возбуждены уголовные дела в пяти российских городах — помимо Челябинска, это Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Самара. В конце октября в Москве либертарианец Глеб Марьясов получил по этой статье 10 месяцев колонии.

Статья о перекрытии дорог в ходе массовых акций появилась в УК в декабре 2020 года, за месяц до митингов в поддержку Навального, после которых началось ее массовое применение.

Всего после зимних акций по всей России были возбуждены более 100 уголовных дел. Чаще всего участников митингов обвиняли в применении насилия по отношению к полицейским. Также дела возбуждали по статьям о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой