В Беларуси пять человек задержаны по обвинению в терроризме из-за брошенной в отделение милиции бутылки с «коктейлем Молотова»

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МВД Беларуси объявило о задержании пятерых человек по подозрению в подготовке теракта в Минске.

В ночь на 16 августа, сообщается в телеграм-канале белорусского МВД, возле городского отдела милиции № 2 Фрунзенского РУВД в Минске был обнаружен «горящий предмет». При осмотре места происшествия выяснилось, что на территорию отдела милиции бросили бутылку с зажигательной смесью.

В ходе расследования было установлено, что за нападением на отдел милиции стоит преступная группа, в которую «входили не менее 5 человек, в том числе неоднократно судимые».

Они ставили своей целью поджоги административных зданий, служебных и личных автомобилей сотрудников милиции для дестабилизации обстановки в стране и дезорганизации работы органов власти.

Подозреваемые, сообщает МВД Беларуси, «являлись активными участниками одного из деструктивных телеграм-каналов, свои акции снимали на видео, за что получали денежное вознаграждение».

За покушение на теракт, напоминает МВД, по белорусским законам грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

В августе 2020 года в Беларуси начались массовые акции протеста после того, как ЦИК объявил об очередной победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Сотрудники силовых структур массово задерживали и избивали протестующих и случайных прохожих.

Как минимум 20 граждан Белоруссии, которых преследуют в связи с протестами против Александра Лукашенко, были с августа 2020 года задержаны на территории России и экстрадированы на родину.

В последующие месяцы в Беларуси более ста телеграм-каналов, в том числе распространяющих информацию о протестах, были признаны экстремистскими.

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