Следователя, из-за которого невиновный житель Подмосковья отсидел полгода вместо сводного брата, отправили в колонию

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Кировский районный суд Саратова приговорил к пяти с половиной годам колонии бывшего следователя полиции Тахира Гюльахмедова, из-за которого невиновный житель Подмосковья Дмитрий Рубинштейн провел в колонии полгода вместо сводного брата, представившегося его именем. На карточку дела обратила внимание .

Гюльахмедова признали виновным в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть вторая 299 УК РФ) и фальсификации доказательств по делу о тяжком преступлении (часть третья 303 УК РФ), сообщается на сайте Следственного комитета по Саратовской области. Подсудимый свою вину не признал.

В июне 2019 года в Саратове по подозрению в хранении наркотиков задержали местного жителя Александра Студентова. Тот представился полицейским именем приемного сына своей матери — Дмитрия Рубинштейна, который на тот момент жил в Подмосковье. В итоге дело завели на Рубинштейна.

Примерно через месяц во время следственных действий обман вскрылся, рассказали в СК. Один из полицейских, знавший Студентова, сообщил Гюльахмедову, что подозреваемый не тот, за кого себя выдает. Однако вместо проверки личности фигуранта следователь подделал материалы дела, устранив противоречия.

В августе 2019 года Студентова осудили под именем Рубинштейна и приговорили к трем годам условно. В феврале 2020-го из-за неисполнения приговора срок заменили на реальный и объявили Рубинштейна в розыск. Через месяц мужчину нашли и отправили в саратовскую колонию, где он находился следующие полгода.

После того как стало известно, что Рубинштейн невиновен, его освободили, а дело вернули в прокуратуру. В декабре 2020-го Студентова отправили в колонию на пять лет.

Подробнее о деле

Житель Подмосковья Дмитрий Рубинштейн полгода отсидел в колонии за наркоторговлю вместо сводного брата. Тот представился полицейским его именем

Подробнее о деле

Житель Подмосковья Дмитрий Рубинштейн полгода отсидел в колонии за наркоторговлю вместо сводного брата. Тот представился полицейским его именем

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