Российские производители предупредили о возможном дефиците картофеля

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Председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин заявил 3 декабря на совещании в Минсельхозе о возможном риске дефицита российского столового картофеля, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Глава Картофельного союза связал это с сокращением производства в личных подсобных хозяйствах и возросшим спросом со стороны переработчиков. В агрофирме «Слава картофеля» сообщили, что дефицит в том числе связан с низкой урожайностью из-за засухи в этом году.

В компании Mareven, выпускающей картофельное пюре «Роллтон», сказали, что, по прогнозам поставщиков, в 2022 году возможен дефицит картофельных хлопьев на рынке, а стоимость сырья может вырасти на 50%. Компания PepsiCo в сентябре уведомляла контрагентов, что из-за дефицита картофеля возможны перебои с поставками чипсов Layʼs осенью 2021 года.

В Минсельхозе сообщили ТАСС, что в 2022 году площади посадки картофеля увеличат на 20 тысяч гектар, что «создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства». Кроме того, в 2022 году на развитие овощеводства планируется направить пять миллиардов рублей, благодаря чему, говорят в ведомстве, объем производства картофеля и овощей вырастет на 15%.

По данным министерства сельского хозяйства, по состоянию на 2 декабря в России собрали 6,68 миллиона тонн картофеля против 6,64 миллиона тонн годом ранее. В ведомстве ожидают, что по итогам 2021 года соберут 6,71 миллиона тонн, а в 2022 году — 7,2 миллиона тонн.

По данным Росстата, в октябре 2021 года картофель в среднем стоил 44,51 рубля за килограмм, что на 78,6% больше, чем годом ранее.

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