Петра Верзилова оштрафовали за отсутствие маркировки «иноагента» в постах в соцсетях

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Издатель « » оштрафован на 1,5 тысячи рублей за отсутствия маркировки «иноагента» в постах в личном аккаунте в социальных сетях. Такое решение принял Головинский суд Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Верзилова Леонида Соловьева.

Верзилов признан виновным в правонарушении по ч.1 ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента).

Петр Верзилов был объявлен «иностранным агентом» в конце сентября 2021 года. Одновременно в список СМИ-«иностранных агентов» была внесена и «Медиазона».

Первые административные протоколы на людей, объявленных «СМИ — иностранными агентами», были составлены в середине октября 2021 года. В числе первых людей, которых заподозрили в нарушении закона о «СМИ-иноагентах», попал Лев Пономарев. 8 ноября Хорошевский суд Москвы оштрафовал Пономарева на 10 тысяч рублей.

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