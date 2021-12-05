В Польше задержали российский сухогруз, который свернул с пути в порт и пошел к пляжу. На борту нашли трех пьяных моряков

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Польские пограничники задержали в Гданьском заливе Балтийского моря российский сухогруз «Руслана», принадлежащий компании из Петербурга, сообщил польский специализированный сайт «Морской портал».

В ночь на 4 декабря сухогруз, идущий из Клайпеды, свернул с пути, ведущего в порт, и со направился «прямо к пляжу на Собешевском острове» в Гданьске. Экипаж не реагировал на сообщения спасателей. Навстречу сухогрузу направилось спасательное судно, а также судно пограничников.

Примерно в одном километре от пляжа сухогруз развернулся на 180 градусов и направился на якорную стоянку. Экипаж сухогруза в последний момент избежал выхода на мель, отметил портал. Пограничники, поднявшиеся на борт, обнаружили, что капитан сухогруза и двое офицеров находятся в нетрезвом состоянии. В их крови обнаружили от 1 до 1,5 промилле алкоголя.

В Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что в организацию пока не обращались из-за задержания сухогруза. «Это российское судно, российские моряки, наверняка среди них кто-то является членом профсоюза, но на нас пока не выходили. Ничего угрожающего жизни и здоровью экипажа нет», — сказали в организации.

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