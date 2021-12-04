«Коммерсант» написал, что новая транспортная стратегия правительства предполагает ограничения на личные автомобили. Минтранс это отрицает

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Власти России планируют развивать общественный транспорт в крупных городах, одновременно ограничивая использование личных автомобилей. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на транспортную стратегию России до 2035 года, утвержденную правительством в конце ноября.

В документе сказано, что личный автомобиль является главным источником загрязнения воздуха в крупных городах. Использование более экологичных автомобилей сократит выбросы в атмосферу, но не позволит решить проблему полностью.

«Таким образом, развитие общественного транспорта в крупных городах… с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным», — говорится в документе.

Также стратегия предполагает ограничить использование транспортных средств «низких экологических классов», установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и более чем в тысячу раз нарастить число заправок для электромобилей, пишет «Коммерсант».

Минтранс, однако, заявил, что транспортная стратегия России до 2035 года не подразумевает ограничений для личного транспорта. «Транспортная стратегия до 2035 года не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта», — подчеркнули в ведомстве.

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