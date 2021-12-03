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Вечером 2 декабря жители Махачкалы заблокировали движение по проспекту Амет-Хана Султана, потребовав возобновить подачу газа в своих домах, сообщает «Газете.ру», ссылаясь на местную жительницу.

На акцию вышли жильцы многоквартирных домов по проспекту Амет-Хана Султана, которые остались без теплоснабжения после взрыва бытового газа, произошедшего 22 ноября в частном доме по этой же улице.

Жительница Махачкалы Заира сказала «Газете.ру», что акция собрала около 500 человек, требовавших вернуть теплоснабжение в дома. Судя по фотографиям с акции, дорогу перекрыли несколько десятков человек.

На акцию приехал мэр Махачкалы Салман Дадаев, сообщил автор телеграм-канала «Спросите Расула». Мэр потребовал обследовать газовое оборудование в каждой квартире. Он пообещал сделать все для скорейшего восстановления газоснабжения. После этого акция прекратилась, сообщает . Жители собирались продолжить протест после 22:00, если газ не вернется в дома, однако о возобновлении акции не сообщалось.

Из-за взрыва в частном доме 22 ноября без газа остались около двух тысяч человек. 1 декабря в администрации Махачкалы заявили, что жителям домов вернули газоснабжение.

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