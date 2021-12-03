«Ведомости»: QR-коды на самолеты будут проверять не при покупке билета, а при регистрации на рейс

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Минтранс изменил свою позицию по поводу проверки у пассажиров авиалиний QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Когда проверка станет обязательной, QR-коды будут требовать не на этапе продажи билетов, а на этапе регистрации на рейс. Об этом сообщили три источника «Ведомостей».

Если после покупки авиабилета у пассажира не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить этот сертификат. Без него пассажир не сможет пройти регистрацию на рейс, которая у российских перевозчиков обычно начинается за сутки до вылета. Если к моменту регистрации сертификат так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор с пассажиром и в течение 30 дней должна будет вернуть ему всю стоимость билета.

По словам одного из источников «Ведомостей», запрашивать информацию о наличии сертификата будет не сама авиакомпания, а провайдер ее системы бронирования. Так же проверка сертификатов будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам.

Минтранс изменил свою позицию относительно проверки QR-кодов, приняв во внимание, в частности, то, что обычно пассажиры авиакомпаний покупают билеты заранее и до самого рейса могут успеть вакцинироваться, пояснил один из источников «Ведомостей».

По данным издания, Минтранс также подтвердил планы компенсировать авиакомпаниям потери от потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов. Представители Минтранса отказались давать комментарии «Ведомостям».

В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательных QR-кодах в общественных местах и на транспорте, в том числе в самолетах. Проверка кодов в общепите должна начаться с 1 февраля 2022 года, дату введения проверки на транспорте правительство пока не объявило. По данным источника «Ведомостей», на транспорте проверку QR-кодов также могут ввести в феврале.

В законопроекте правительства сказано, что проверка QR-кодов должна проходить при покупке билета и посадке на борт самолета. Как пишут «Ведомости», после изменения позиции Минтранса законопроект скорректируют.

В «Аэрофлоте» поддержали проверку QR-кодов при посадке в самолет, но не при покупке билета. В S7 также выступили против проверки кодов при покупке билетов. При этом в компании добавили, что введение такой проверки на любом этапе сократит пассажиропоток на внутренних рейсах на 50%. Минтранс ранее заявлял, что из 58 миллионов россиян, которые за последний год путешествовали на поездах и самолетах, привиты только 18 миллионов.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой