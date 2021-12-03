«Новое название театра будет старое». МХАТ имени Горького решили переименовать

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Московский Художественный академический театр имени Горького вернет историческое название и будет называться Художественный театр — МХАТ имени Горького. Об этом ТАСС рассказал его генеральный директор Владимир Кехман.

«Новое название театра будет старое», — пояснил Кехман возвращение к историческому названию.

Гендиректор театра напомнил, что изначально театр назывался Художественным, потом Московским Художественным, а потом стал МХАТом.

Художественно-общедоступный театр был основан театральными режиссерами Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко в 1898 году. В советскую эпоху театр стал называться Московским Художественным академическим театром СССР имени Горького, а в 1987 году разделился на два — МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. До 2018 года она была художественным руководителем МХАТа, а затем стала его президентом.

В октябре в руководстве обоих театров произошли изменения. Актера Константина Хабенского назначили новым художественным руководителем МХТ, а Владимира Кехмана — директором МХАТа.

На фоне 125-летия МХАТа, которое будет отмечаться в 2023 году, начались разговоры о возможном объединении театра с МХТ. Кехман, в частности, заявил, что рассчитывает провести празднование вместе с МХТ и собирается обсудить этот вопрос с Хабенским. «Мы уже договорились с ним увидеться. И я очень надеюсь, что он как творческий лидер МХТ сделает нам какое-то очень интересное предложение», — сказал гендиректор МХАТа.

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