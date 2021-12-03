«Неструктурированный набор отрывочных данных». Администрация президента не смогла проверить сведения о россиянах из «Архива Пандоры»

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Сведения об офшорах российских чиновников, фигурирующих в расследованиях «Архива Пандоры», невозможно проверить или подтвердить. Об этом заявили в управлении по вопросам противодействия коррупции администрации президента РФ в ответ на запрос «Новой газеты» и организации « ».

«Архив Пандоры» представляет собой неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера, которые в соответствии с законодательством невозможно использовать для выявления, проверки или подтверждения каких-либо значимых обстоятельств.

По версии администрации президента, в публикациях «Архива Пандоры» не обнаружено нарушений действующего российского законодательства, поскольку в них нет сведений об иностранных счетах и вкладах чиновников, владельцами которых они оставались бы после 7 августа 2013 года (тогда вступил в силу закон о запрете на иностранные активы для чиновников).

«Архив Пандоры» опубликовал 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Над ним работали более 600 журналистов из 117 стран. В расследовании содержатся данные из внутреннего архива 14 офшорных регистраторов — это около 12 миллионов документов. Из публикаций стало известно об использовании офшорных схем политиками и звездами шоу-бизнеса, некоторыми мировыми лидерами и их ближайшим окружением.

Из россиян в расследованиях «Архива Пандоры» упоминались гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава администрации президента РФ Антон Вайно, знакомая Владимира Путина Светлана Кривоногих, депутаты Госдумы Алексей Чепа, Григорий Аникеев, Владислав Резник, Андрей Скоч и Отари Аршба, а также сенатор Олег Ткач и аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле «не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина» в публикациях «Архива Пандоры». Он охарактеризовал эти материалы как «набор достаточно голословных утверждений».

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