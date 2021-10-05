«Единая Россия» выдвинула Володина на пост спикера Госдумы

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«Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы восьмого созыва. Такое решение было принято по итогам заседания бюро высшего совета и генерального совета партии.

На пост первого вице-спикера от партии выдвинут Александр Жуков, на должность руководителя фракции «Единой России» — Владимир Васильев.

Всего у Володина будет 11 заместителей, семеро из них будут представлять «Единую Россию», еще по одному заместителю выдвинут четыре остальные думские партии.

Вячеслав Володин занимал пост спикера и в Госдуме седьмого созыва. Жуков был первым вице-спикером в Думе шестого и седьмого созывов.

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