ЦИК передал актеру Владимиру Машкову вакантный мандат в Госдуме от «Единой России»

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Центризбирком России за заседании 4 октября передал вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» художественному руководителю Московского театра Олега Табакова, актеру Владимиру Машкову.

На заседании члены ЦИК единогласно одобрили проект постановления о передаче вакантных мандатов депутатов Госдумы от «Единой России».

Этот документ, как писали ТАСС и РИА Новости, предусматривает в том числе передачу мандата в Госдуме от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной к Владимиру Машкову.

Ревякина занимала девятое, а Машков — десятое место в московском списке «Единой России» на выборах в Госдуму. Ранее источник РИА Новости заявил, что по итогам выборов Машков не проходит в Думу, потому что до него «очередь не доходит».

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата.

В 2018 году Владимир Машков был доверенным лицом президента России Владимира Путина, когда он переизбирался на очередной президентский срок. В 2020 году он предложил внести в новую редакцию Конституции поправку о запрете на отчуждение территорий России; эта поправка была принята.

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