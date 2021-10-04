Производитель сигарет Philip Morris возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России

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Журнал Forbes составил очередной рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. В него вошли 50 компаний, которые в 2020 году заработали в общей сложности 7,2 триллиона рублей — на 2% больше, чем годом раньше.

В список включены компании, более чем на 50% принадлежащие иностранным владельцам. Forbes ранжировал их по выручке, учитывая заработок всех российских подразделений каждой компании. При этом в рейтинге нет финансовых структур из-за их отличий от торговых и промышленных компаний в бизнесе и бухгалтерском учете.

Первое место в рейтинге занял швейцарский производитель сигарет Philip Morris, заработавший в 2020 году 359,5 миллиарда рублей (на 8% больше, чем годом ранее). По сравнению с предыдущим рейтингом Philip Morris поднялся со второго места на первое, сместив с лидерской позиции французского автопроизводителя Renault.

На втором месте оказалась французская сеть по продаже товаров для дома и ремонта Leroy Merlin (выручка 347,2 миллиарда рублей), на третьем — немецкий автопроизводитель Volkswagen (выручка 319,7 миллиарда). На четвертой позиции швейцарская табачная компания Japan Tobacco International (выручка 311,8 миллиарда), на пятой — Renault (выручка 310 миллиардов).

Среди других известных компаний в рейтинге фигурируют Apple (седьмое место, выручка 246 миллиардов рублей), Ikea (10-е место, выручка 245,6 миллиардов рублей), Google (30-е место, выручка 85,5 миллиарда рублей).

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