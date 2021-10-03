Полиция установила подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбургской области

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В Оренбургской области установлен подозреваемый в убийстве трех студенток в городе Гай.

Пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что разыскивается Александр Лазарев 1991 года рождения, уроженец города Орска Оренбургской области, ранее судимый.

Подозреваемый был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и черные кроссовки. Имел при себе черную спортивную сумку.

Полиция попросила помощи в поисках подозреваемого. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее пообещал награду в миллион рублей за информацию о преступнике.

Тройное убийство в городе Гай было совершено в ночь на 30 сентября. На месте пожара в одной из квартир нашли тела двух девушек с колото-резаными ранами, тело еще одной обнаружили во дворе дома. Все они были студентками медицинского колледжа, им было 17, 18 и 19 лет. Погибшие приехали на учебу из Башкирии.

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