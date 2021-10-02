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«Медуза», я с тобой

В работе ВТБ произошел сбой. Накануне банк сообщал о рекордно мощных DDoS-атаках

Источник: РБК

В работе банка ВТБ произошел сбой, пишет РБК. 

Пользователи банка жаловались, что не могут перевести деньги с карты на карту, снять наличные в банкомате, а также расплатиться в магазине. 

По данным DownDetector, жалобы начали поступать примерно в 15:30. Чаще всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Орла. 

В ВТБ подтвердили, что при переводах и операциях было возможно «возникновение ошибок». Через два часа после первых жалоб в банке заявили, что проблема была устранена и сервисы были недоступны «лишь в течение нескольких минут».

РБК 1 октября писало, что в сентябре банк ВТБ подвергся рекордной по мощности DDoS-атаке на свои сервисы. Как рассказал представитель банка, она была в семь раз мощнее самой крупной зафиксированной «ФинЦЕРТом» Банка России атаки на финансовые организации в 2019–2020 годах.

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«Медуза», я с тобой
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