В работе ВТБ произошел сбой. Накануне банк сообщал о рекордно мощных DDoS-атаках
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В работе банка ВТБ произошел сбой, пишет РБК.
Пользователи банка жаловались, что не могут перевести деньги с карты на карту, снять наличные в банкомате, а также расплатиться в магазине.
По данным DownDetector, жалобы начали поступать примерно в 15:30. Чаще всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Орла.
В ВТБ подтвердили, что при переводах и операциях было возможно «возникновение ошибок». Через два часа после первых жалоб в банке заявили, что проблема была устранена и сервисы были недоступны «лишь в течение нескольких минут».
РБК 1 октября писало, что в сентябре банк ВТБ подвергся рекордной по мощности DDoS-атаке на свои сервисы. Как рассказал представитель банка, она была в семь раз мощнее самой крупной зафиксированной «ФинЦЕРТом» Банка России атаки на финансовые организации в 2019–2020 годах.