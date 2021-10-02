Экзит-поллы: правящая «Грузинская мечта» лидирует на местных выборах в Грузии. Партия Саакашвили занимает второе место

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Правящая партия «Грузинская мечта» побеждает на местных выборах в Грузии, опережая оппозиционное «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Об этом говорят результаты экзит-поллов.

Опрос, проведенный лояльным к власти телеканалом «Имеди», показывает, что кандидатов от «Грузинской мечты» поддержали 47,6% избирателей, представителей «Единого национального движения» — 27,1%. Экзит-полл оппозиционной «Мтавари Архи» дает этим партиям 38,6% и 33% соответственно.

Первые официальные результаты ЦИК планирует огласить после трех часов ночи.

Основатель и почетный председатель «Единого национального движения» Михаил Саакашвили 1 октября впервые за восемь лет вернулся в Грузию. Вскоре после пересечения границы он был задержан и помещен под стражу — в 2018 году политик заочно получил два тюремных срока. В ближайшее время Саакашвили должны предъявить обвинения в незаконном пересечении границы.

Саакашвили из тюрьмы призвал своих сторонников принимать участие в выборах. «Свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни», — сказал Саакашвили.

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