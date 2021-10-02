Автомобильное движение между Косово и Сербией возобновилось после двухнедельной блокады. Охрану границы начали военные НАТО
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Военнослужащие контингента KFOR прибыли на границу между Сербией и Косово, между которыми две недели назад обострился конфликт из-за автомобильных номеров. Об этом сообщает Reuters.
Бойцы KFOR будут охранять пропускные пункты на границы на протяжении следующих нескольких недель. Это предусмотрено соглашением о деэскалации, которое представители Белграда и Приштины заключили 30 сентября в Брюсселе при посредничестве ЕС.
В рамках этих же договоренностей Косово 2 октября отозвало с границы силы спецназа, а сербские автомобилисты разблокировали дороги, связывающие Косово и Сербию.
На автомобильные номера при поездках в обоих направлениях будут временно крепиться специальные стикеры, закрывающие государственные символы. Для долгосрочного решения проблемы номеров стороны создадут рабочую группу.
Обстановка на границе Косова и Сербии обострилась 20 сентября, когда власти Косова объявили о введении новых требований к въезжающим из Сербии автомобилям. После этого недовольные сербы заблокировали пограничные переходы; власти Косова ввели в приграничные районы спецназ.