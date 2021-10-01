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Верховный суд Белоруссии ликвидировал правозащитную организацию Белорусский Хельсинскский комитет. Об этом сообщает «Весна».

Основанием для ликвидации суд назвал «грубое нарушение законодательства» со стороны организации.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет был последней зарегистрированной правозащитной организацией в стране.

По данным «Весны», только за последние три месяца в Белоруссии были ликвидированы более 130 неправительственных организаций.

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