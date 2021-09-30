Во Внуково пассажир забрался под крышу терминала. Он заявил, что хотел привлечь внимание к своей проблеме с билетами

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В аэропорту Внуково задержали мужчину, который забрался под крышу одного из терминалов и угрожал спрыгнуть. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости.

По предварительным данным, задержанный является гражданином Кубы и находится в состоянии опьянения, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина заявил, что хотел привлечь внимание к своей проблеме с билетами. Он находился в аэропорту уже несколько дней, его вылет назначен на 3 октября, он пытался обменять билет на более раннюю дату, но у него не получилось это сделать.

Ранее в пресс-службе Внуково заявили, что пассажир забрался под крышу по металлическим конструкциям. По информации Mash, он находился на высоте около 30 метров.

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