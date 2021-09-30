Uber временно приостановил работу в Брюсселе в знак солидарности с водителями, которым запретили пользоваться телефонами за рулем

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Сервис такси Uber 30 сентября на три часа — с 8:30 до 11:30 по местному времени — прекратил работу в Брюсселе в знак солидарности с водителями, которые выступают против запрета использовать смартфоны за рулем, сообщает Bloomberg.

Uber предупредил об этой акции 27 сентября, назвав ее «исключительной и беспрецедентной в Европе».

Компания заявила, что запрет на использование телефонов для брюссельских водителей предусмотрен правилами, которые были разработаны еще в 1995 году и на данный момент устарели.

«В результате водители, которые используют приложение Uber, чтобы отвезти вас к месту назначения, получают штрафы и рискуют конфискацией автомобилей. Это недопустимо в 2021 году», — заявили в Uber.

Деятельность такси в Брюсселе регулируется правилами 1995 года, в которых прописан в том числе запрет на использование телефона.

В январе 2021 года городской апелляционный суд, рассмотрев иск Бельгийской федерации такси, пришел к выводу, что водители Uber нарушают правила. Власти Брюсселя предупредили, что с марта начнут наказывать их за использование телефона.

В мае водители Uber в Брюсселе устроили акцию за реформу правил регулирования такси. Власти города обещали провести ее, но пока не сделали это.

В Брюсселе у Uber, по собственным данным сервиса, около двух тысяч водителей.

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