Суд Улан-Удэ обязал МВД выплатить 1 миллион рублей матери подростка, погибшего в отделении полиции. Но разрешил полицейским не извиняться за его смерть

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Советский районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск матери подростка, погибшего в 2016 году в отделении полиции, обязав МВД выплатить ей 1 миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката истицы Марата Аманлиева.

Изначально в иске содержались требования выплатить 150 миллионов рублей компенсации, а также принести извинение матери погибшего. Затем, по словам адвоката, привлеченные к судебному разбирательству эксперты из Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» сочли, что компенсация должна быть 16 миллионов рублей.

Требование об извинениях со стороны МВД суд отклонил. По словам адвоката, письменные извинения за подписью замначальника МВД РФ по Улан-Удэ Баира Галданова все же были получены матерью подростка по почте. «Но с нарушением сроков, прямо во время рассмотрения иска сегодня в суде», — заявил он.

Решение суда, добавил адвокат, будет обжаловано.

Подросток — 17-летний Никита Кобелев — был доставлен в июне 2016 года в ОВД по Железнодорожному району Улан-Удэ по подозрению в серии мелких краж. Вместе с Кобелевым был задержан его 19-летний знакомый. Пытаясь добиться признания, полицейские били и пытали задержанных. Второй задержанный дал признательные показания и его увезли из отделения. У Кобелева, когда на него во время пытки надели противогаз, началась рвота, он захлебнулся рвотными массами. Полицейские отвезли тело погибшего в городскую больницу. Во время следствия они пытались отрицать, что подросток умер в отделении полиции.

Было возбуждено уголовное дело фигурантами которого стали трое оперативников Сергей Плотников, Валентин Смолин и Тумэн Манибадраев, а также два начальника отделений полиции в Улан-Удэ Андрей Павлов и Анатолий Олоктонов. В 2019 году Павлова приговорили к 8 годам лишения свободы, Олоктонова — к 4 годам колонии. Смолину и Манибадраеву суд назначил по 3 года лишения свободы каждому, Плотников получил три года условно.