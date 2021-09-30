Минэкономразвития предложило повысить пошлины на вино, пиво и косметику из Европы

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Минэкономразвития предлагает повысить пошлины на некоторые потребительские товары из Евросоюза, пишут «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, обсуждается, среди прочих, повышение пошлин на некоторые виды вин, пиво, парфюмерию и косметику. Размер новых пошлин, по их информации, ведомство пока не определило. Речь, по словам источников, может идти о повышении ставок вплоть до запретительных.

Пошлины на товары из Европы рассматриваются как ответ на ограничения Евросоюза на поставку металлургической продукции, утверждают собеседники издания.

Евросоюз с июля 2018 года облагает поставку металлургической продукции из РФ, импортированной сверх установленной квоты, пошлиной в 25%. Такие меры действуют как минимум до 30 июня 2024 года.

Повышение пошлин — один из инструментов, применение которых соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

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