ФСБ вновь объявила о задержании неонацистов, готовивших теракт. На этот раз во Владивостоке

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ФСБ сообщила о задержании лидера неонацистского объединения, планировавшего теракт с использованием самодельной взрывчатки во Владивостоке, сообщает «Интерфакс».

Задержанный, заявил Центр общественных связей ФСБ, — «лидер регионального неонацистского объединения „Правые Приморья“, 2000 года рождения». По версии ФСБ, он планировал теракт «в целях оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики».

Во время обыска, говорится в сообщении, у подозреваемого нашли «компоненты для синтезирования взрывчатого вещества, инструкции по изготовлению и применению взрывчатки, а также четыре единицы холодного оружия, устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера». Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

ФСБ второй раз за несколько дней сообщает о предотвращении терактов, которые готовили неонацисты. 27 сентября спецслужба объявила о задержании в Уфе пятерых участников неонацистской группировки 2001-2003 года рождения. В сообщении спецслужбы говорилось, что задержанные собирались взорвать самодельную бомбу «на одном из объектов правоохранительных органов».

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