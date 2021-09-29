Неизданный альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет после записи

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Альбом «Toy», который музыкант Дэвид Боуи записал в 2001 году, но не выпустил из-за конфликта со звукозаписывающей студией, выйдет 26 ноября. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на продюсера Боуи Марка Плати.

Альбом будет выпущен в рамках переиздания музыкального наследия Боуи, который умер в 2016 году. Один из треков альбома, «Youʼve Got A Habit Of Leaving», уже доступен для прослушивания.

Youʼve Got A Habit Of Leaving (Radio Edit) David Bowie — Topic

Альбом «Toy» содержит оригинальные треки, а также переработанные версии ранних композиций Боуи, написанных в 1964-1971 годах, пишет The Guardian. В 2011 году треки из «Toy» попали в интернет.

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