Молдавский «Шериф» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов в Мадриде

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Мадридский «Реал» проиграл молдавскому «Шерифу» со счетом 1:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

За «Шериф» забили Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьян Тилль (89-я минута). У «Реала» голом отметился Карим Бензема, забивший с пенальти (65-я минута).

Клуб «Шериф» из Тирасполя является действующим чемпионом Молдовы и впервые выступает в Лиге чемпионов. «Шериф» стал первой молдавской командой, попавшей в групповой этап турнира.

В параллельном матче Месси впервые забил за ПСЖ Лионель Месси забил первый гол за ПСЖ. Фотография

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой