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Молдавский «Шериф» обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов в Мадриде

Источник: Sports.ru

Мадридский «Реал» проиграл молдавскому «Шерифу» со счетом 1:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

За «Шериф» забили Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьян Тилль (89-я минута). У «Реала» голом отметился Карим Бензема, забивший с пенальти (65-я минута).

Клуб «Шериф» из Тирасполя является действующим чемпионом Молдовы и впервые выступает в Лиге чемпионов. «Шериф» стал первой молдавской командой, попавшей в групповой этап турнира.

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«Медуза», я с тобой
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