Минобрнауки собралось обязать сотрудников научных организаций и вузов отчитываться о зарубежных поездках

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Сотрудников научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки, планируют обязать отчитываться о зарубежных поездках в рамках договоров, контрактов и грантов с иностранными организациями. Такое требование, выяснил «Коммерсант», содержится в проекте «Правил учета договоров о международном научно-техническом сотрудничестве», подготовленном Минобрнауки.

Первая версия этих правил была принята в 1997 году и до настоящего момента кардинально не менялась. Действующая редакция предусматривает, что отчитываться нужно только о «договорах о международном научно-техническом сотрудничестве гражданского назначения» и только сотрудникам научных организаций.

Теперь отчеты намерены потребовать и от вузов, подотчетных Минобрнауки, и не только о договорах, но и о соглашениях с российскими «научными и образовательными организациями с долей в уставном капитале иностранных граждан и иностранных организаций».

В Минобрнауки изменение правил учета договоров не прокомментировали. Проректор МГТУ имени Баумана по международным связям Михаил Кузнецов, в свою очередь, сообщил изданию, что многие университеты самостоятельно ведут схожий учет договоров с иностранными партнерами. Однако, подчеркнул Кузнецов, объем документооборота при новых правилах неизбежно увеличится.

В августе 2019 года Минобрнауки разослало в подведомственные организации приказ, согласно которому российские ученые должны уведомлять министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты с кратким описанием разговора, приложив к ним сканы паспортов участников. Приказ спровоцировал бурные обсуждения — как в научных кругах, так и в обществе в целом. В частности, отменить приказ просила Российская академия наук. В Минюсте тогда заявили, что приказ не поступал к ним на регистрацию, следовательно, не имеет силы.

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