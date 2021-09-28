Главным тренером сборной России по хоккею стал Алексей Жамнов

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Главным тренером сборной России по хоккею будет Алексей Жамнов. Такое решение принял экспертный совет, созванный Федерацией хоккея России.

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что в федерации «надеются на долгосрочное сотрудничество с Жамновым». Он также отметил, что в штаб сборной в качестве консультантов войдут Олег Знарок и Валерий Брагин.

24 сентября Третьяк сообщил, что главным тренером сборной назначен Знарок, контракт с ним был подписан на один год. Через несколько часов после этого советник президента России Владимира Путина Игорь Левитин заявил, что «решение [о назначении] еще не принято» и что вопрос о главном тренере сборной все еще находится на стадии обсуждения.

Жамнов последние три года работал в тренерском штабе сборной на позиции старшего тренера. Главным тренером за свою карьеру Жамнов был лишь однажды — в 2018 году он недолгое время возглавлял московский «Спартак» (в статусе исполняющего обязанности). Жамнов является членом правления любительской Ночной хоккейной лиги, созданной по инициативе Владимира Путина.

В феврале 2022 года в Пекине пройдут Олимпийские игры. В хоккейном турнире впервые за восемь лет примут участие хоккеисты из НХЛ.

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