Жители Сан-Марино проголосовали на референдуме за легализацию абортов. Запрет на прерывание беременности действовал почти 150 лет

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Жители проголосовали на референдуме за отмену закона 1865 года, запрещающего аборты в стране, сообщает San Marino RTV. «За» высказались 77,28% избирателей, «против» — 22,72%. Явка составила 41%.

Жители проголосовали за то, чтобы разрешить женщинам добровольно прерывать беременность до 12-й недели со дня зачатия, а после этого срока — только при угрозе жизни матери или если плод имеет отклонения, которые могут причинить физический или психологический вред.

Государственный конгресс Сан-Марино — высший орган исполнительно власти — должен будет разработать закон, разрешающий аборты, в течение полугода после референдума.

Сан-Марино считалось последним государством в Европе, где аборты находились под полным запретом. Закон 1865 года предусматривает для женщин, сделавших аборт, до трех лет лишения свободы, а для медицинских работников, участвовавших в этом, — до шести лет лишения свободы, пишет BBC News.

В Италии, соседствующей с Сан-Марино, аборты разрешены с 1978 года. Многие жительницы Сан-Марино, которые хотели сделать аборт, ездили в Италию, чтобы прервать беременность.

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