Суд арестовал троих бейсджамперов, спрыгнувших с 48-го этажа высотки на Ленинском проспекте

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Гагаринский суд Москвы признал виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 11 суток третьего , совершившего прыжок с многоэтажного здания на Ленинском проспекте. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе суда.

Несколько дней назад Гагаринский суд назначил такое же наказание еще двум бейсджамперам, которые прыгнули с высотки на Ленинском проспекте.

23 сентября в интернете распространилось видео, на котором несколько человек с парашютами летели над Ленинским проспектом. Сообщалось, что они спрыгнули с многоэтажки и приземлились прямо на проезжую часть.

Полиция сообщила, что в прыжке участвовали пять человек. Они оставили автомобиль в подземном паркинге дома на Ленинском проспекте, поднялись на лифте на 48 этаж и спрыгнули оттуда с парашютом. Приземлившись на газон, они собрали снаряжение и скрылись.

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