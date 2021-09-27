Из дома в Ногинске, где произошел взрыв газа, спасли трех кошек. Животные провели в расселенном здании более двух недель

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Спасатели забрали из дома в Ногинске, который расселили 8 сентября после , трех кошек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

По словам представителей МЧС, «повторное визуальное обследование здания не выявило там других животных». Кошки переданы зоозащитникам, добавили в пресс-службе.

Спасение кошек подтвердили «Новой газете» также волонтеры и жители дома, в котором произошел взрыв.

Среди спасенных кошка родителей Нелли Каревской, писавшей в инстаграме об оставшемся в пустом доме животном.

Об оставшихся в расселенном доме в Ногинске животных сообщила 26 сентября журналистка, член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова. По ее данным, в здании могли находиться 17 животных.

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