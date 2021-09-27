Григорий Явлинский госпитализирован. У него проблемы с сердцем

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Основатель «Яблока» Григорий Явлинский госпитализирован в одну из московских больниц «в связи с возникшими проблемами с сердцем», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей», сообщила пресс-служба «Яблока».

Ранее Mash сообщал, что 69-летний Явлинский обратился к врачам в ночь на 26 сентября с жалобами на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. У политика, утверждало издание, диагностировали нарушение сердечного ритма.

Григорий Явлинский до 2008 года занимал пост председателя «Яблока». С 2015 года он возглавляет федеральный политический комитет этой партии.

Явлинский в 2012 году был госпитализирован со стенокардией. Тогда сообщалось, что в предыдущие годы политик неоднократно обращался к врачам в связи с сердечными заболеваниями.

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